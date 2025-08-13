Acerra – Documento falso e destinatario di un provvedimento di espulsione, fermato 29enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne albanese, con precedenti di polizia, per possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, della Squadra Mobile e delle UOPI (Unità Operative Pronto Intervento), durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo all’interno di un’abitazione ad Acerra dove hanno trovato il prevenuto nascosto all’interno di un armadio; vistosi scoperto, l’uomo ha tentato la fuga finchè, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, non è stato bloccato dagli operatori. A seguito degli accertamenti esperiti, a carico del soggetto è emerso un ordine di revoca della misura alternativa alla detenzione e un ordine di espulsione dal territorio nazionale, immediatamente eseguito dai poliziotti. Inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di un documento di identificazione palesemente contraffatto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.