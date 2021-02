Viterbese – Turris: 2-0. Le parole di Primicile: “Dobbiamo fare il nostro percorso e consolidarci in questa categoria”

Dopo la sconfitta in quel di Viterbo, a parlare ai microfoni è Rosario Primicile.

Ecco cosa dice in merito alle prestazioni:” oggi ho visto una Turris migliore rispetto alle ultime uscite, i padroni di casa sono stati bravi a sfruttare le occasioni.” Sugli obiettivi della squadra, invece dice:” la Turris deve fare il proprio campionato e conquistare la salvezza, è un momento no, ma capita a tutti nell’arco di un campionato. Dobbiamo fare il nostro percorso e consolidarci in questa categoria, siamo una neopromossa, piedi per terra, testa bassa e lavorare.” Ad una domanda in cui si dice che si è rotto qualcosa, il dirigente corallino risponde così:” non si è rotto niente, oggi avevamo molti indisponibili, abbiamo giocato con cinque under, siamo una squadra giovane, sono normali questi cali, e poi voglio fare un applauso a Carannante, Loreto e Lame per la prestazione.” E sugli obiettivi a medio/lungo termine della società risponde così:” siamo rimasti fuori dalla categoria per 20 anni, puntiamo a rimanere per più tempo possibile in serie c per consolidarci.”