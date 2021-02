Viterbese – Turris: 2-0. Terza sconfitta consecutiva per la Turris

Continua il momento negativo per la Turris che perde per la terza volta consecutiva. I corallini saranno chiamati a reagire tra le mura amiche Domenica pomeriggio contro il Bisceglie.

Primo tempo

Al 33′ la prima occasione del match è per i corallini. Romano calcia dai 20 metri, la palla gira, ma Daga con non poche difficoltà spedisce in angolo.

Al 35′ si è acceso il match. Stavolta l’occasione è per la Viterbese. Baschirotto calcia da fuori area, ma Abagnale si fa trovare pronto e toglie la palla dall’incrocio dei pali.

Secondo tempo

Al 56′ prima emozione del secondo tempo. Rainone in rovesciata raccoglie un colpo di testa di Da Dalt, ma il pallone finisce alto.

Al 59′ Viterbese in vantaggio con Baschirotto, che dagli sviluppi di un corner si ritrova il pallone tra i piedi dopo una mischia ed insacca.

Al 62′ ci prova la Turris con Persano che colpisce di testa su un cross di Loreto, ma la palla finisce fuori.

Al 66′ padroni di casa vicini al raddoppio con Tounkara, che a tu per tu con Abagnale calcia di punta regalando di fatto il pallone all’estremo difensore della Turris.

Al 73′ ancora la Viterbese vicina al raddoppio con Bianchi, che raccoglie dal limite dell’area di rigore, ma scheggia la traversa.

All’80’ raddoppia la Viterbese con Tounkara, che riceve da Murillo e a porta vuota mette in porta il pallone.

Al 92′ Alma ci prova dai 30 metri, ma il pallone finisce alto.

Terza sconfitta consecutiva per la Turris, che sembra essere entrata in un vortice negativo. La squadra allenata da Fabiano resta quindi a 27 punti.