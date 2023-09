Verso Turris-Sorrento, Caneo: “Dobbiamo interpretare la gara in base a chi abbiamo di fronte”

Conferenza pre partita. Le parole di Caneo: “Dobbiamo interpretare la gara in base a chi abbiamo di fronte.”

Sull’assenza di Franco: “Dal mio punto di vista si perde in agilità ma si acquista in forza e potenza con Matera.”

Sulle aspettative sulla Turris: “È una cosa che ci siamo creati. Ci stimola molto che la città si svegli e ci stia vicino. Dobbiamo restare coi piedi per terra cercando di fare il meglio sviluppando la nostra idea di calcio e la nostra mentalità. Contro Benevento e Crotone abbiamo dato una dimostrazione di forza.”

Sul ballottaggio in porta: “mi riservo una giornata ancora per pensarci.”

Su Pugliese: “Ci vuole pazienza, è giovane, mi piace la sua dinamicità, la sua voglia di emergere.”

Su un possibile calo di tensione e cosa deve fare l’allenatore per non farlo accadere: “Noi Dobbiamo interpretare la gara su chi abbiamo di fronte. Dal nostro punto di vista non cambia niente. Tutti ci aspettano al varco. Domani sarà una prova del nove. Non nascondo che sono curioso di capire come ci poniamo.