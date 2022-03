Verona – Napoli 1-2, le pagelle: Osimhen debordante, difesa attenta

OSPINA 6: resta in campo nonostante un colpo alla mano, ha poche colpe sul gol di Faraoni. Stoico

DI LORENZO 6,5: spina costante nel fianco della difesa scaligera. Spinge tanto e confeziona l’assist per il secondo gol di Osimhen. Trattore

RRAHMANI 6,5: mette molte pezze sbrogliando diverse situazioni pericolose. Gara di grande concentrazione e vigoria fisica. Mastino

KOULIBALY 6,5: solita ottima prova in marcatura e negli anticipi. Grandi falcate palla al piede quando trova spazio. Straripante

MARIO RUI 6,5: grande contributo in fase di spinta, sfiora anche il gol nel finale colpendo la traversa. Sorpreso in occasione del gol di Faraoni ma nel complesso ottima partita. Esaltato

LOBOTKA 6,5: gestisce palla con la solita calma olimpica, manda spesso a vuoto la pressione del Verona smistando bene palla. Difficile soffiargli il pallone. Professore

ANGUISSA 6,5: contributo importante in entrambe le fasi di gioco. Tanto lavoro sporco in mediana ma anche giocate di qualità. Si conferma completo. Fondamentale

FABIAN RUIZ 6,5: sfiora la rete nel primo tempo, gioca velocemente il pallone eludendo il pressing scaligero. Reattivo (dal 90′ ZIELINSKI s.v.)

POLITANO 6,5: macina kilometri sulla fascia dimostrando di aver recuperato la verve perduta. Suo il cross per la rete che sblocca il match. Ficcante (dal 63′ ELMAS 6: buon impatto sul match, va anche vicino al gol in mischia. Pericoloso)

OSIMHEN 7,5: grande protagonista con una doppietta che trascina gli azzurri. Tiene in costante apprensione la retroguardia di casa buttandosi in ogni spazio. Vince tanti duelli, si fa fatica a contenerlo. Debordante (dal 90′ PETAGNA s.v.) (dal 95′ GHOULAM s.v.)

LOZANO 6: non ruba l’occhio ma fa registrare progressi dopo il lungo stop. Non manca qualche errore, prova sempre a tagliare e a dialogare con Osimhen. In crescita (dal 63′ INSIGNE 6: entra a gara riaperta provando a fare il massimo in un momento delicato del match. Si sacrifica anche in ripiegamento. Generoso)