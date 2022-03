Hellas Verona – Napoli: 1-2. Osimhen rilancia il Napoli: gli azzurri riprendono la marcia verso il “sogno nel cuore” dei tifosi

Il Napoli batte l’Hellas Verona, grazie ad una doppietta di un super Osimhen, che con un gol per tempo stende gli scaligeri e rilancia le ambizioni di alta classifica degli uomini di Spalletti; inutile il gol di Faraoni, che serve solo a dimezzare lo svantaggio. Vittoria meritata, con in piano gara perfetto di Spalletti, che ha rinunciato alla ripartenza dal basso, preferendo un centrocampo più folto (Anguissa per Zielinski) e la continua ricerca dei difensori per i 9 azzurro. Decisivi gli esterni, con Politano e Di Lorenzo che confezionano due assist al bacio per l’attaccante nigeriano. Il Napoli raggiunge quota 60, portandosi a -3 dal Milan e distanziando di 4 punti la Juventus ed – in chiave Champions – di 12 punti l’Atalanta, anche se i nerazzurri debbono recuperare 2 gare. Migliore in campo Victor Osimhen che raggiunge quota 9 gol in campionato.

Tabellino

Hellas Verona- Napoli: 1-2 (pt 0-1)

VERONA: Montipò, Ceccherini, Gunter, Sutalo, Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli (38′ Bessa), Barak, Caprari, Simeone. All. Tudor

NAPOLI: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Fabian Ruiz (90′ Zielinski), Politano (63′ Elmas), Lozano (63′ Insigne), Osimhen (90′ Petagna, 94′ Ghoulam). All. Spalletti

Arbitro: Doveri di Roma

Marcatori: 14′ V. Osimhen, 71′ V. Osimhen, 77′ Faraoni

Note: espulsi Ceccherini e Faraoni al 83′ e 98′. Ammoniti Gunter, Ilic