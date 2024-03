Usa – Poliziotto prende a pugni automobilista per aver suonato il clacson al semaforo

Un incidente scioccante è accaduto nello stato del Connecticut, negli Stati Uniti d’ America. È emerso un video che mostra un agente di polizia fuori servizio che prende a pugni un automobilista per avergli suonato il clacson mentre aspettavano a un semaforo. In particolare, le riprese della telecamera del veicolo guidato da Thomas Brocuglio hanno registrato il caporale della polizia Allen Ganter, del dipartimento di Meriden, mentre si fermava a un semaforo rosso a Rocky Hill. Il Brocuglio, 37 anni, accompagnato dal suo… cane, si è fermato dietro il poliziotto aspettando che girasse a destra. “Che fai?” chiese Brocuglio suonando il clacson. Ganter, 57 anni, è poi sceso dal veicolo agitando il distintivo mentre si avvicinava al veicolo di Brocuglio. “Non puoi girare a destra con il rosso qui, m@λ@κ@”, gridò il poliziotto. Brocuglio ha sottolineato che il cartello dice “fermati qui sul rosso” e non “qui non girare”, accusandolo di parlare al telefono senza prestare attenzione al traffico. “Ti ho visto guardare in basso,” disse Brocuglio. “No, stavo spostando qualcosa nella mia borsa”, ha risposto Ganter. La lite tra i due uomini cominciò ad intensificarsi con il poliziotto che minacciò di chiamare, volendo informare il suo “supervisore”. Brocuglio chiese al poliziotto fuori servizio il numero del suo distintivo. Ganter ha raggiunto l’auto di Brocuglio e gli ha dato un pugno, mostra il video. “Sarai arrestato per aggressione a un cittadino”, gli urla Brocuglio mentre Ganter risale nel suo veicolo. Ganter si allontana e Brocuglio chiama Azione Immediata per denunciare l’attacco già registrato sulla sua dash cam. Brocuglio ha detto agli agenti di essere rimasto stordito dal pugno e che potrebbe aver subito una commozione cerebrale, secondo il mandato di arresto citato dal giornale. Le foto mostravano il gonfiore e il “rossore” sulla guancia sinistra dell’uomo aggredito dal poliziotto “testa calda”.”Quindi dice che l’ho picchiato?” chiese, dicendo: “E non posso fare niente perché mi stava sgridando?” Ganter ha poi ammesso di aver preso a pugni Brocuglio. “È colpa mia, ho sbagliato, non avrei dovuto farlo”, ha ammesso. La polizia ha registrato la mano del collega, che aveva un segno rosso sull’indice destro. La Polizia di Stato ha avviato un’indagine interna sull’attacco e ha riscontrato che l’agente ha violato le regole di condotta del dipartimento. Ganter, che lavora come amministratore scolastico per la Thomas Edison Middle School, è stato accusato di violazione dell’ordine pubblico e aggressione di terzo grado. “È stato rimosso dal suo incarico di responsabile delle risorse scolastiche a seguito dell’azione disciplinare intrapresa contro di lui nell’ambito delle indagini. Il caporale Ganter è stato rimosso definitivamente dal suo incarico”, ha osservato la polizia di Meriden. È stato inoltre sospeso per cinque giorni senza retribuzione, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, e gli è stato ordinato di frequentare corsi di gestione della rabbia per i successivi tre anni.