Turris – Ufficiale: Pandolfi ceduto al Brescia

La S.S. TURRIS CALCIO comunica l’avvenuto trasferimento al Brescia Calcio del calciatore Luca Pandolfi con la formula del prestito a titolo oneroso. Fisate le condizioni sia per l’obbligo che il diritto di riscatto al termine della stagione sportiva in corso in favore del club lombardo che milita in serie B.

La società del presidente Colantonio ringrazia l’attaccante classe 1998 per il contributo fornito alla Turris in questa prima parte di stagione, nella consapevolezza di aver creduto fortemente nel ragazzo la scorsa estate e di aver contribuito ad una crescita che, oggi, lo proietta in un club di categoria superiore nonché di tradizione e prospettiva.