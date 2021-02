Turris – Arriva il giovane terzino Mattia Pitzalis

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver perfezionato l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del giovane terzino di fascia sinistra Mattia Pitzalis (classe 2000 scuola Cagliari), che arriva in prestito dall’Olbia fino al termine della stagione in corso, con diritto di riscatto in favore della società corallina.