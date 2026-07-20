Turris – Ufficiale il difensore Farès Ben Rahem

La FC Turris 1944 è lieta di annunciare l’arrivo del difensore Farès Ben Rahem, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027.

Classe 2007, Ben Rahem è un esterno difensivo moderno, capace di ricoprire con efficacia il ruolo di terzino destro, ma anche di adattarsi sulla corsia opposta e a centrocampo, grazie alla sua duttilità tattica. Cresciuto nel prestigioso settore giovanile dell’AS Saint-Étienne, uno dei vivai più rinomati del calcio francese, ha sviluppato un’importante formazione tecnica e tattica che gli ha permesso di distinguersi per rapidità, qualità nell’uno contro uno e personalità nonostante la giovane età. Successivamente ha proseguito il proprio percorso con l’Heraclea, confermando le proprie qualità e continuando il proprio processo di crescita. L’arrivo di Farès Ben Rahem conferma la volontà della FC Turris 1944 di investire su giovani calciatori di prospettiva, con l’obiettivo di valorizzarne il talento all’interno di un progetto tecnico ambizioso e orientato al futuro. La società rivolge a Farès il più caloroso benvenuto nella famiglia corallina, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e sportive con la maglia biancorossa.