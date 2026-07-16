Amichevoli estive SSC Napoli in diretta Pay-Per-View
Le emozioni dell’anno del Centenario stanno per cominciare. Durante i ritiri precampionato di Dimaro e Castel di Sangro, la SSC Napoli affronterà cinque avversarie nel percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali della stagione 2026/27. Tutte le amichevoli saranno trasmesse in diretta Pay-Per-View su DAZN, Sky Primafila e OneFootball, al prezzo di 9,99 euro per ciascun incontro.
Questo il calendario completo:
COME ACQUISTARE I MATCH SU DAZN
Per chi è già cliente DAZN:
1. Vai su www.dazn.com/myaccount e accedi con le tue
credenziali
2. Nella sezione “Pay-per-view” seleziona la partita che
desideri acquistare cliccando su “Acquista ora”
3. Inserisci il metodo di pagamento se necessario e conferma il
pagamento
Per chi NON è cliente DAZN:
1. Vai su www.dazn.com/welcome
2. Scorri tra le amichevoli elencate fino a trovare l’amichevole
del Napoli che desideri acquistare
3. Clicca su “Acquista ora” e registrati inserendo il tuo indirizzo
email
4. Seleziona il metodo di pagamento e completa l’acquisto
Per maggiori informazioni visita la pagina:
https://www.dazn.com/it-IT/help
COME ACQUISTARE I MATCH SU SKY
L’acquisto delle gare è riservato agli abbonati Sky. Di seguito le
modalità operative:
● Sky Q: premi il tasto Home (casetta) del telecomando, vai
nella sezione Sport e Calcio di Primafila, premi OK, seleziona
l’evento desiderato e segui le istruzioni a schermo.
● My Sky: vai sul canale dell’evento (n° 251 – Sky Sport 251) e
segui le istruzioni a schermo.
COME ACQUISTARE I MATCH SU ONEFOOTBALL
1. Registrati gratuitamente alla piattaforma di OneFootball
https://onefootball.com/it/home via Web o su App Mobile;
2. Digita sulla barra di ricerca “Napoli” e accedi al profilo del Club;
3. Seleziona la sezione “Partite”
, clicca su una delle prossime gare amichevoli a pagamento;
4. Completa l’acquisto al prezzo di € 9,99 per la singola gara. La partita potrà essere seguita su smartphone, Smart TV o tramitebrowser web.
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