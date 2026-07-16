Amichevoli estive SSC Napoli in diretta Pay-Per-View

Le emozioni dell’anno del Centenario stanno per cominciare. Durante i ritiri precampionato di Dimaro e Castel di Sangro, la SSC Napoli affronterà cinque avversarie nel percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali della stagione 2026/27. Tutte le amichevoli saranno trasmesse in diretta Pay-Per-View su DAZN, Sky Primafila e OneFootball, al prezzo di 9,99 euro per ciascun incontro.

Questo il calendario completo:

COME ACQUISTARE I MATCH SU ONEFOOTBALL

1. Registrati gratuitamente alla piattaforma di OneFootball

https://onefootball.com/it/home via Web o su App Mobile;

2. Digita sulla barra di ricerca “Napoli” e accedi al profilo del Club;

3. Seleziona la sezione “Partite”

, clicca su una delle prossime gare amichevoli a pagamento;

4. Completa l’acquisto al prezzo di € 9,99 per la singola gara. La partita potrà essere seguita su smartphone, Smart TV o tramitebrowser web.