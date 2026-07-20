Ercolano – Market della droga, 4 arresti

Ercolano: market della droga. Carabinieri arrestano 4 persone

In un vicolo della località Pugliano le porte di un abitazione si aprono e si chiudono senza sosta. I volti cambiano in continuazione, ma il copione è sempre lo stesso: si entra, si resta pochi istanti, si esce.

Un movimento incessante che non passa inosservato ai carabinieri della tenenza di Ercolano che sono lì per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

All’imbocco della stradina un uomo non perde di vista ciò che accade. Non compra, non vende ma osserva e controlla. Per i militari è il “palo”, l’occhio esterno di un meccanismo che sembra funzionare alla perfezione.

Un cliente si addentra nel vicolo. Si avvicina alla porta. Una persona all’interno dell’appartamento poco più avanti consegna una dose in cambio di soldi.

Il palo viene bloccato e con lui anche l’acquirente.

I carabinieri vogliono entrare ma la porta non si apre. All’interno c’è movimento. Lo scarico del water in funzione poi qualcosa vola fuori dalla finestra per finire in un giardino. I militari vedono tutto.

La porta finalmente si apre. All’interno un 40enne, un 35enne e una 30enne. Trovati 100 grammi hashish e 245 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Fuori anche un sistema di videosorveglianza per controllare gli ingressi.

Per i quattro scattano le manette, palo compreso. Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Arrestati sono ora in carcere in attesa di giudizio.