Turris – Preso il giovane Zappettini

La FC Turris 1944 è lieta di annunciare l’arrivo del difensore Francesco Zappettini, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027.

Classe 2008, Zappettini approda a Torre del Greco dopo il significativo percorso di crescita maturato nel settore giovanile della SSC Napoli, dove ha ricoperto il ruolo di capitano della formazione Under 18, distinguendosi per personalità, affidabilità e spirito di leadership nonostante la giovane età.

Terzino sinistro moderno, dotato di buona corsa, qualità tecnica e duttilità tattica, Francesco rappresenta uno dei profili più interessanti della sua generazione. Il suo arrivo conferma la volontà della FC Turris 1944 di investire su giovani calciatori di prospettiva, offrendo loro un contesto ideale per proseguire il proprio percorso di crescita.

Con la maglia corallina, Zappettini avrà l’opportunità di confrontarsi con una realtà ambiziosa e ricca di tradizione, mettendo a disposizione della squadra entusiasmo, determinazione e la mentalità maturata in uno dei settori giovanili più prestigiosi del panorama calcistico italiano.

La società rivolge a Francesco Zappettini il più caloroso benvenuto nella famiglia corallina, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e sportive con la maglia biancorossa.

Benvenuto Francesco e buon lavoro!