Portici – Sorpreso con la droga, arrestato 46enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Largo Arso a Portici, hanno notato il predetto a bordo di una bici elettrica che, accortosi della presenza dei poliziotti, con una manovra repentina ha cambiato il senso di marcia per eludere il controllo.

Dopo un breve inseguimento, durante il quale il 46enne si è disfatto di un grosso involucro, gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 10 involucri di marijuana e di 270 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio mentre, all’interno dell’involucro di cui si era disfatto poco prima, i poliziotti hanno rinvenuto 17 bustine di marijuana e 33 di hashish; il tutto per un peso complessivo si 105 grammi circa.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.