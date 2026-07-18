Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 19enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giovanni-Barra, con l’ausilio della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato un box in uso al 19enne, in zona Barra, dove hanno rinvenuto 3 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 300 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante
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