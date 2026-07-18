Barra – Droga in un box, arrestato 19enne

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 19enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giovanni-Barra, con l’ausilio della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato un box in uso al 19enne, in zona Barra, dove hanno rinvenuto 3 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 300 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante