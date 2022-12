Turris – Primicile: ‘Siamo più vicini al baratro che all’obiettivo iniziale, sono convinto che la squadra è forte’

Nel corso della presentazione del nuovo allenatore corallino Gaetano Fontana è intervenuto anche il direttore Rosario Primicile: “Il presente dice che la Turris è in difficoltà, non dobbiamo lasciare alibi ai calciatori ma certamente qualche errore lo abbiamo fatto anche noi come società, esordisce Primicile. Non mi pento di niente, sono ancora convinto che i calciatori siano validi. Tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora non è da buttare, sono convinto che la squadra è forte. Dobbiamo essere responsabili di quello che abbiamo fatto, ad oggi dobbiamo rimboccarci le maniche, le nostre problematiche sono state affrontate all’interno della società, prosegue il dirigente corallino. Sicuramente qualcosa faremo sul mercato, mi sono sentito messo in discussione perché tutti ci aspettavamo qualcosa in più da questi ragazzi. Oggi l’obiettivo è quello di salvarci, siamo più vicini al baratro che all’obiettivo iniziale. Capisco la contestazione dei tifosi e sono stati troppo buoni ad aspettarci fino a Dicembre, non condivido solo quando si va sul personale. La Turris è un bene della città’, conclude Primicile.