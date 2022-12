Turris – Colantonio: ‘Non sono un vigliacco, farò di tutto per salvare la Turris’

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Gaetano Fontana è intervenuto il presidente Colantonio che con chiare parole ha riassunto il momento che sta vivendo l’ambiente corallino: ‘Siamo qui, siamo in una posizione in cui non si può dire che questa società non abbia fatto errori. La società, nella mia persona e dei miei collaboratori, ha cercato di fare cose diverse e abbiamo speso molto più degli anni scorsi. I calciatori che abbiamo preso sono tutti dal curriculum importante, solo chi non opera non sbaglia e la presunzione è quella che ti aiuta a portare a migliorare un progetto che sta naufragando. Se non ricordo male mi sembra che la Turris mancava dalla serie C da anni ed abbiamo avuto complimenti per il bel gioco. Per me sarebbe stato facile dire lascio tutto ma non sono un vigliacco, farò tutto ciò in mio potere per salvare la Turris. Abbiamo preso un allenatore importante per cercare di cambiare le sorti e ho scelto mister Fontana perché mi ha convinto a differenza di altri’, conclude Colantonio.