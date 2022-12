Turris – Fontana: ‘Dobbiamo ragionare da squadra che si deve salvare, dobbiamo ritrovare fiducia e convinzione’

E’ ufficialmente partita la stagione di Gaetano Fontana alla Turris. Il quarto allenatore corallino è intervenuto in conferenza stampa presentandosi alla piazza: ‘Sono contento di essere qui perché ho una grande voglia di allenare. Ero stipendiato dall’Imolese e potevo stare a casa, esordisce Fontana. Le società che mi hanno contattato non mi hanno convinto e forse non ho convinto io loro. Poi è arrivata la chiamata del direttore ed ho accettato. Non ho voluto un premio salvezza, le potenzialità di questi ragazzi non le scopro io, devono ritrovare fiducia e convinzione, prosegue il neo tecnico corallino. Chi se la sente di proseguire con noi va bene, non abbiamo sposato nessuno. E’ normale aver trovato dei problemi altrimenti non sarei qui. Adesso bisogna trovare una soluzione e per trovarla bisogna lavorare, sarò un martello, io vivo di calcio e mi nutro di calcio. Ci sono relazioni all’interno dello spogliatoio che fanno si che si possa formare la squadra, qui ci sono i giocatori ma non c’è la squadra. Ora dobbiamo ragionare da squadra che si deve salvare, ho un mio metodo e vi posso dire che ogni allenamento sarà filmato’, conclude Fontana.