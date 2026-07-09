Turris – Altro tassello, per la difesa arriva Capone

La FC Turris 1944 è lieta di annunciare l’arrivo del difensore Marco Capone, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027. Capone è un difensore centrale di 187 centimetri, con una presenza nella Nazionale Under 20. Cresciuto nel settore giovanile del Crotone e con un’esperienza nella Primavera del Torino, ha poi vestito le maglie di Milano City, Ytterhogdals IK, Città di Sant’Agata, Paganese, Vado, Barletta, Vibonese e Nola. Capone arriva a Torre del Greco per mettere al servizio della squadra qualità, determinazione e spirito di sacrificio, condividendo gli obiettivi del progetto corallino. Il suo innesto rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione dell’organico biancorosso, con l’obiettivo di rafforzare il reparto arretrato e mettere a disposizione dello staff tecnico un calciatore affidabile, motivato e pronto a dare il massimo.

La FC Turris 1944 dà il più caloroso benvenuto a Marco Capone nella famiglia corallina e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.