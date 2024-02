Turris – Potenza: 1-0. Le parole di Menichini: “Sembrava la serata in cui dovevi stare attento perché magari l’avversario ti fa contropiede e vince la partita”

Sulla partita: “Dopo il rigore sbagliato e viste le diverse palle gol che abbiamo sbagliato, il pensiero di non vincerla mi è passato per la mente, sembrava la serata in cui dovevi stare attento perché magari l’avversario ti fa il contropiede e vince la partita. Ci vuole pazienza, siamo stati anche fortunati sul gol, però abbiamo creato 4/5 palle gol. Vorrei sottolineare la partita di tutta la squadra.

Sento che è un gruppo coeso e compatto.”

Sulla difesa: “In tutti gli sport di squadra, chi vince il campionato ha la miglior difesa, son contento, non solo della difesa, ma anche del centrocampo che fa filtro. Poi si parla di settori, ma è tutta la squadra che sa fare la fase difensiva.”

Sul morale della squadra: “Oggi abbiamo cercato di caricare la squadra e crederci fino alla fine, mentre col Messina siamo stati beffati, oggi no, il calcio alla fine ti rende tutto, ma solo se ci credi, se crei, se sei forte. Se sei passivo e ti demoralizzi non arriva nulla.”

Sul miglioramento: “Questa squadra aveva preso troppi gol quando sono arrivato, bisognava trovare equilibrio, con le chiacchiere non si va da nessuna parte. Piedi per terra, il campionato è ancora lungo e ci sarà da soffrire. Arriveranno momenti difficili, mi auguro di no, ma dobbiamo avere questa mentalità. Poi se troviamo un avversario più bravo, dobbiamo essere pronti a riconoscere i meriti.”

Sul modulo diverso: “I protagonisti sono i giocatori con la loro disponibilità, io e i miei collaboratori cerchiamo solo di farli rendere al meglio. Forse loro non si aspettavano questo modulo, Marchionni ad un certo punto ha cercato di cambiare, ma anche noi a quel punto abbiamo cambiato qualcosa. Sul gol bisogna fare i complimenti a tutti, soprattutto a Jallow che ci crede sempre.”

Su Casarini: “È un professore, sa quando tenere palla, quando giocarla, quando abbassare il ritmo, quando velocizzare…

Poi è una grande persona, si è calato nella realtà nonostante abbia avuto palcoscenici migliori, con tutto il rispetto per Torre del Greco, ma lui ha fatto la Serie A.”