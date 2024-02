Turris – Potenza: 1-0. Un autogol di Hristov nel recupero manda in estasi i corallini

Domina la Turris che batte il Potenza per 1 a 0. I corallini battono il Potenza senza mai subire nulla e creando tantissime palle gol.

Finalmente la Turris dà l’impressione di essere una squadra, la cura Menichini sta iniziando a dare i propri frutti.

Nella prima frazione di gioco, la Turris è pericolosa, e non fa quasi mai toccare il pallone agli ospiti, ma non trova la via della rete. Nel secondo tempo il copione non cambia, i corallini fanno la partita, il Potenza incassa. I padroni di casa sbagliano l’impossibile, sembrava una partita stregata, addirittura una traversa ed un rigore sbagliato da D’Auria, che nonostante il penalty sbagliato, è stato uno dei migliori in campo.

La Turris chiude il match senza subire tiri in porta e col dato di dieci calci d’angolo a favore e zero contro.

Primo tempo

Al 11′ Turris pericolosa. Cross sul secondo palo di D’Auria per Nocerino che per poco non colpisce il pallone.

Al 17′ ancora corallini pericolosi. Sempre D’Auria riesce andare sul fondo, crossa per Jallow tutto solo al centro dell’area, ma Sbraga con un ottimo salvataggio manda in angolo.

Al 23′ sempre un ispirato D’Auria pericoloso. Stavolta riesce a servire Jallow in area di rigore, quest’ultimo si gira e calcia, pallone alto di poco.

Al 24′ corallini vicinissimi al vantaggio, cambio campo di Nocerino, riceve D’Auria che controlla col tacco, si porta avanti il pallone, viene rimontato dal difensore, quindi è costretto a rientrare sul destro e calcia. Pallone deviato in angolo.

Al 28′ è un assedio della Turris. Ci prova Casarini da fuori area, il tiro finisce a lato.

Al 38′ gol sfiorato da D’Auria. Punizione dal limite dell’area per i corallini, s’incarica della battuta il numero 7 della Turris, ma il pallone sfiora il palo e finisce fuori, dando l’illusione del gol.

Al 44′ ancora Turris vicina al gol, stavolta con Casarini che raccoglie un pallone vagante al limite dell’area e calcia, ma il tiro finisce alto.

Secondo tempo

Al 52′ si divora il vantaggio la Turris. Nocerino riceve spalla alla porta in area di rigore, stoppa, si gira, ma liscia il pallone da posizione favorevolissima.

Al 56′ ancora un cross di D’Auria, il pallone attraversa tutta l’area di rigore, arriva a Saccani che colpisce male e manda fuori.

Al 59′ Turris ancora ad un passo dal gol. Cross di Nocerino che arriva a D’Auria che a porta sguarnita manda alto.

Al 69′ traversa colpita dalla Turris. Dagli sviluppi di una punizione dalla sinistra, D’Auria crossa al centro e un difensore del Potenza devìa sulla traversa.

Al 70′ rigore per la Turris.

Al 71′ rigore fallito da D’Auria che si fa ipnotizzare da Alastra. Sulla ribattuta è lo stesso tiratore a provare a ribadire in rete, ma manda fuori.

Al 80′ cross al centro di Jallow per Nicolao che manda fuori, complice anche un’involontaria interferenza di Pavone.

Al 94′ Turris in vantaggio. Punizione dalla sinistra di Giannone, rimpallo in area di rigore e col tacco Hristov manda nella sua porta.