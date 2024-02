Juve Stabia – Turris: 1-0. Buona prova dei corallini ma il derby va alle vespe

Il derby è dello Stabia, ma la Turris non sfigura affatto contro la capolista.

Pronti-via ed è subito vantaggio dei padroni di casa con Adorante che realizza in posizione più che dubbia, a pochi passi dalla porta dopo una grande parata di Marcone.

Poche emozioni nella prima frazione, tranne un tiro di Casarini dal limite dell’area dopo che il pallone era stato messo fuori dalla difesa della Juve Stabia.

Nella seconda frazione il copione è lo stesso, gara equilibrata, con la Juve Stabia che prova subito a raddoppiare andandoci vicino due volte.

I corallini però non stanno di certo a guardare e vanno più volte vicino al pari, prima con Maestrelli, poi con Nocerino e Pugliese, ma la più grande occasione capita sul sinistro di Giannone che entrato nel finale prova a prendersi la scena con un tiro da circa 40 metri che si stampa sulla traversa.

Niente da fare per la Turris che cade nel derby. Domenica avrà l’occasione per riscattarsi contro il Taranto al Liguori.

Primo tempo

Al 1′ subito Juve Stabia in vantaggio. Adorante sblocca subito il match con un tap-in dopo che Marcone si era superato con una grande parata sul tiro di Candellone deviato da un difensore corallino.

Al 35′ si fa vedere la Turris con Casarini che calcia dal limite dell’area, pallone di poco alto.

Secondo tempo

Al 49′ Stabia vicina al raddoppio. Meli approfitta di una distrazione della difesa biancorossa riceve in area, ma prima Marcone e poi Pugliese salvano sulla conclusione ravvicinata.

Al 51′ grandissima occasione per la Juve Stabia. Adorante punta Panelli, lo salta con un dribbling e calcia sul primo palo, Marcone è attento e salva.

Al 60′ occasione per la Turris con Maestrelli che raccoglie di testa un angolo dalla sinistra di Contessa, ma il pallone finisce fuori.

Al 64′ ancora corallini pericolosissimi. Nocerino calcia dall’interno dell’area di rigore, Thiam para, e sulla respinta Pugliese non riesce a ribadire in rete.

Al 74′ vicinissimi al pari i corallini. D’Auria e Siega scambiano in area di rigore, ma il numero 7 corallino non riesce ad agganciare il pallone che però arriva a Jallow, quest’ultimo si coordina e calcia. Thiam è attento e para.

Al 95′ clamorosa occasione per la Turris. Giannone calcia da 40 metri. Il pallone si stampa sulla traversa.