Turris – Per il derby con la Juve Stabia c’è il divieto per i residenti a Castellammare

La S.S. Turris Calcio comunica che, al termine della riunione G.O.S., in occasione della gara tra Turris e Juve Stabia di sabato alle ore 20.45, è stato indetto il divieto di vendita biglietti sia per il settore ospiti che per tutti gli altri settori dello stadio Amerigo Liguori, a tutti coloro che risiedono nella città di Castellammare di Stabia.

I non residenti nella città di Castellammare di Stabia potranno acquistare, al prezzo di 8 euro + diritti di prevendita, il biglietto settore ospiti sul sito Etes.