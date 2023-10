Turris – Juve Stabia 1-2 – I corallini sprecano con De Felice, altro stop al Liguori

Cade ancora in casa la Turris. I corallini approcciano malissimo il derby, e dopo 6 minuti vanno sotto. Brutta prima frazione, con addirittura i padroni di casa che restano in inferiorità numerica.

Inizia male anche il secondo tempo, infatti gli ospiti trovano il raddoppio con Mignanelli.

D’improvviso risposta della Turris con un grandissimo gol in rovesciata di Pugliese.

Nel finale rigore per la Turris fallito da De Felice.

Primo tempo

Al 4′ grandissima occasione per la Juve Stabia. Candellone si libera della marcatura dagli sviluppi di un corner, calcia, a botta sicura, ma Fasolino compie un miracolo.

Al 5′ ancora ospiti pericolosi. Bellich si inserisce in area di rigore, controlla e calcia fortissimo. Il pallone si stampa sul palo.

Al 6′ vantaggio della Juve Stabia. Inserimento sul filo del fuorigioco da parte di Candellone che controlla, appoggia dietro ad Erradi che dal limite dell’area calcia a giro e batte Fasolino.

Al 7′ Candellone a tu per tu col portiere seo divora.

Al 10′ primo squillo della Turris. Cum crossa al centro per Maniero, controlla, serve D’Auria che tutto solo calcia centrale e Thiam blocca.

Al 11′ ancora vicino al gol la Juve Stabia con Candellone che controlla in area, calcia, ma Fasolino compie il secondo miracolo di giornata e manda in angolo.

Al 22′ occasione per i corallini. Maniero riceve da D’Auria, salta in difensore, ma il suo tiro finisce tra le braccia del portiere.

Al 45′ Turris in 10. Espulso Miceli per doppia ammonizione.

Secondo tempo

Al 51′ raddoppio della Juve Stabia. Buglio serve Mignanelli che controlla e scarica un diagonale che fulmina Fasolino.

Al 64′ accorcia le distanze la Turris con Pugliese che realizza in rovesciata dopo un cross dalla destra di Cum.

Al 73′ punizione dalla Destra,il pallone arriva a Maestrelli che colpisce di testa, ma il pallone finisce alto.

Al 79′ rigore per la Turris.

Al 80′ De Felice fallisce il penalty facendoselo parare da Thiam.

Al 87′ clamorosa occasione Turris. Cum crossa sul secondo palo, ma non trova nessuno ad appoggiare in rete.