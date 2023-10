Turris – Si è spento Aniello Marasco, storico tifoso corallino. Il cordoglio del club

“Hai macinato chilometri per questa maglia. Non c’era niente e nessuno in grado di poterti fermare quando doveva giocare la tua Turris. Eri un simbolo per tutti noi, una sorta di nonno corallino a cui eravamo affezionati.

Oggi ci hai lasciato in silenzio, un po’ come quando amavi guardare quelle undici maglie rosso corallo sul rettangolo verde.

Il nostro abbraccio alla famiglia Marasco.

Ciao Aniello Marasco”