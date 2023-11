Turris – Parla Primicile: “Non ho visto una squadra superiore alla Turris in quest’inizio di campionato, guardiamo il bicchiere mezzo pieno”

Alla vigilia dell’importante match con il Monopoli, in casa Turris parla il direttore sportivo Rosario Primicile. Ecco le sue dichiarazioni: “Il ritiro l’hanno chiesto i ragazzi, siamo contenti di aver condiviso questa scelta. I ragazzi sono i primi che vogliono uscire da questo momento e non se lo spiegano. Tutte le scelte di mercato sono state condivise con il mister, dal primo all’ultimo calcolatore e siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Siamo contenti dei giocatori e degli uomini che abbiamo scelto. La Turris ha impiegato 22 giocatori con 20 dei quali che sono scesi in campo dal primo minuto e questo dimostra la qualità della squadra. Non è semplice individuare il problema nell’immediatezza, non cerchiamo alibi che significherebbe segno di debolezza. Noi crediamo in questo progetto, noi guardiamo il bicchiere mezzo pieno per come sta andando in alcune cose la situazione, non ho visto una squadra superiore alla Turris in questo inizio di campionato, il progetto non è assolutamente in discussione. Il quadro non è negativo, personalmente sono contento del lavoro che il mister sta portando avanti e per uscire da questo momento serve l’aiuto di tutti. Il gruppo e’ molto sereno, la Turris ha 22 giocatori molto validi e ad oggi dico che sul mercato non faremo nulla, il 2 Gennaio è lontano. L’obiettivo a qui a tre anni non possiamo dirlo, oggi la Turris ha progetto di giovani di qualità e esperti che deve migliorarsi”