Turris – Monopoli 0-1: altro stop al Liguori, gli ospiti passano con un gol nel finale della prima frazione

Perde ancora una volta la Turris, ormai non si contano neanche più le sconfitte consecutive per la squadra guidata da Caneo.

Partita brutta da entrambe le parti. Poche occasioni, e raramente si sono visti tiri nello specchio.

I corallini subiscono meno rispetto alle altre uscite, ma allo scadere del primo tempo subiscono la rete che li condanna.

Seconda frazione con atteggiamento inspiegabile da parte della Turris che nel finale non prova neanche una volta a trovare il pari e Caneo che sbaglia tutti i cambi, soprattutto con le sostituzioni di Franco e Maniero per Matera e De Felice.

Primo tempo

Al 4′ prova a rendersi pericoloso il Monopoli con Borello che calcia dai 25 metri, ma il pallone finisce fuori.

Al 8′ clamorosa occasione per la Turris. Scaccabarozzi recupera il pallone in area avversaria, serve Maniero che calcia, però trova l’opposizione di Perina.

Al 15′ sfiora l’eurogol Scaccabarozzi che vede Perina fuori dai pali, ci prova da metà campo, palla fuori di pochissimo.

Al 32′ brivido per la Turris. Cross basso indirizzato a Santaniello, Cocetta intercetta e per poco non realizza un autogol. Palla in angolo.

Al 44′ Monopoli in vantaggio. Angolo dalla sinistra, stacca più in alto di tutti D’Agostino e batte Fasolino.

Secondo tempo

Al 56′ prova a rendersi pericolosa la Turris con Giannone che calcia dal limite, pallone fuori.

Al 59′ ancora corallini pericolosi. Angolo dalla destra, esce male Perina, ma Maniero di testa manda alto, ostacolato anche da un suo compagno di squadra.

Al 62′ occasione per il Monopoli. Spalluto servito in profondità aggancia il pallone e calcia, Fasolino si fa trovare pronto e manda in angolo.

Al 65′ clamorosa occasione per la Turris. D’Auria serve forte al centro De Felice, che a porta vuota manda alto.

Al 69′ ancora padroni di casa in avanti. Dagli sviluppi di una punizione dalla destra, il pallone arriva sul secondo palo, Cocetta manda alto.

Al 81′ ancora occasione per la Turris. Calcia D’Auria dal limite dell’area, palla deviata dal difensore e in angolo.

Al 87′ Monopoli vicinissimo al gol con Spalluto che riceve in area, ci prova in spaccata, ma manda clamorosamente fuori.