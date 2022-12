Turris- Mentre Di Michele chiede scusa per i risultati che non arrivano, l’ex Canzi se la ride sulla panchina del Pontedera: era proprio il caso di esonerarlo?

Mentre la Turris naviga nei bassifondi della classifica del girone C, Massimiliano Canzi e il suo Pontedera volano, arrivando così al quinto posto del girone B di serie C e con 30 punti conquistati, solo 6 in meno della Reggiana capolista.

L’ex tecnico dell’Olbia è stato esonerato dalla Turris lo scorso 28 Agosto, dopo la disfatta in amichevole contro il San Marzano.

Durante la pre-season i risultati stentavano ad arrivare. Scarsa organizzazione di gioco, fase difensiva che lasciava a desiderare e pochi gol realizzati fecero sì che la società decidesse di cambiare guida tecnica a pochi giorni dall’inizio del campionato. Una decisione forse affrettata. Infatti…

Il 5 Ottobre però, per Canzi inizia una nuova avventura. L’ormai ex tecnico corallino firma per il Pontedera, proprio a ridosso della partita di Coppa Italia contro il Siena.

Da quel momento i toscani sono una felice scoperta, non solo per i risultati ottenuti ( 7 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta in 10 partite), ma anche per la qualità del gioco espresso, la compattezza e la personalità che l’allenatore è riuscito a dare ad una squadra che prima del suo arrivo era rilegata nelle parti basse della classifica con soli sei punti ottenuti.

Il tutto mentre Di Michele chiede scusa ai tifosi per la sconfitta interna nel derby contro l’Avellino.