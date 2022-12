Turris-Avellino: 1-3. Le parole di Di Michele: “Chiediamo scusa a tutti, perché è giusto farlo.”

Sulla partita: “Se non riusciamo a fare gol diventa difficile vincere o recuperare una partita. Dobbiamo tutti fare qualcosa in più. Dobbiamo essere cinici e pratici. Sul secondo e sul terzo gol subito, abbiamo da ricriminare.”

Sulla classifica: “Ci sta stare lì, è un campanello d’allarme, le altre hanno vinto e quindi noi abbiamo perso dei punti. Bisogna essere realisti, ci dobbiamo rimboccare le maniche e dare qualcosa in più.”

Sull’atteggiamento: “Quando sbagli due gol sotto porta, la perdi. Bisogna metterci sotto e fare gruppo, fare compattezza. Bisogna chiedere scusa per la prestazione e per la classifica. Dobbiamo portare rispetto anche a chi fuori viene deluso da un risultato che è pesante, ma ci può stare. Speriamo di rifarci Domenica prossima.”

Sul modulo cambiato nel secondo tempo: “Stavamo perdendo e ho messo l’attaccante per fare gol. Giannone deve dare di più a questa squadra, ma come tutti. Anche Haoudi deve migliorare tanto, come anche io, anche io devo migliorare. C’è bisogno di tutti. Non possono tirarci fuori da questa situazione i ragazzini, ma quelli esperti.”

Su Maniero: “Dobbiamo essere tutti come lui, oggi sembrava avesse il diavolo in corpo.”

Sui giovani: “Devono lavorare e dimostrare, lo possono fare. Chiediamo scusa a tutti perché è giusto farlo.”