Turris – Le prime parole del neo presidente Guardascione: “Sono orgoglioso di aver acquistato le quote di maggioranza di una società storica come la Turris. Faremo di tutto per portarla alla salvezza in questa stagione”

Queste le prime parole del neo presidente Francesco Guardascione dopo la firma dell’accordo per l’acquisizione del club corallino diramate a mezzo comunicato stampa : “Sono orgoglioso di aver acquistato le quote di maggioranza di una società storica come la Turris. Faremo di tutto per portarla alla salvezza in questa stagione”.