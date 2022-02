Turris – Il club alla presentazione del Memorial “Apicella-Vivenzio”

La S.S. Turris Calcio, con una propria delegazione, ha preso parte questa mattina, presso la Sala dei Baroni del Museo Civico di Castel Nuovo a Napoli, alla conferenza stampa di presentazione del primo memorial “Pasquale Apicella/Giovanni Vivenzio – Coppa Regina Pacis” (torneo di calcio amatoriale che coinvolgerà ben 24 squadre appartenenti alla Polizia di Stato della provincia di Napoli), in segno della già manifestata vicinanza all’iniziativa ed alla sua finalità anche benefica in favore dei progetti della fondazione “Centro Educativo Diocesano Regina Pacis”.

Presenti, per l’amministrazione comunale di Napoli (che ha dato il patrocinio alla manifestazione), l’assessore allo Sport ed alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante; l’assessore alla Sicurezza, Antonio De Jesu; il presidente del Consiglio comunale, Vincenza Amato. Con loro, al tavolo dei relatori, il questore di Napoli, Alessandro Giuliano; il comitato organizzatore del memorial rappresentato da Massimiliano Fenza e Antonio L’Astorina; Giuseppe Caridi (segretario provinciale Siap Napoli) e don Gennaro Pagano, direttore di “Regina Pacis”, il quale ha sottolineato le attività in cui è impegnata la fondazione, con particolare attenzione alle platee dei minori e delle carceri.

“Una vita data per amore è una vita che non finisce” ha sottolineato don Gennaro. Su questo leitmotiv, il commosso ricordo da parte degli intervenuti di Pasquale e Giovanni, che hanno perso la vita in due tragici incidenti in servizio tra il 2020 ed il 2021.

“La memoria si pratica attivamente col nostro lavoro di ogni giorno, purtroppo conosciuto solo in rari casi come queste due tragedie – ha sottolineato il questore Giuliano –. Ricordiamo, con questa bellissima iniziativa, quanti si prodigano ogni giorno, con il proprio lavoro oscuro, nelle forze dell’ordine”.

Gli ha fatto eco De Jesu: “Sono stato un vecchio ‘sbirro’ e ho visto tanti colleghi donare la vita dagli anni ’80 ad oggi. Ricordiamo oggi due eccezionali poliziotti, che non si sono sottratti quando gli eventi li chiamavano ad un coraggioso intervento, affrontato con la consapevolezza della nostra vocazione”.

I saluti del presidente Colantonio e della Turris li ha esternati il dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria, Raffaele Romano, a sua volta appartenente alla Polizia di Stato, che ha materialmente consegnato a Ketty Tagliaferri (moglie di Vivenzio) l’omaggio già riservato a Giuliana Ghidotti (moglie di Apicella, entrata nel frattempo in Polizia) in occasione del match Turris-Bari al “Liguori”. Le due donne sono state ringraziate dal comitato organizzatore per la “discrezione e dignità nell’appoggiare l’iniziativa”.

Il memorial si svolgerà dal 7 marzo al 15 maggio prossimi presso il complesso sportivo “Kennedy” di Napoli. La Turris ha messo a disposizione anche lo stadio “Liguori” di Torre del Greco come struttura collaterale per allenamenti e partite.