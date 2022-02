Turris – Ecco il percorso per gli ospiti per la gara di Palermo

In vista del match Palermo-Turris, in programma sabato 19 febbraio (ore 14,30) allo stadio “Barbera”, a corredo delle informazioni sulla prevendita dei biglietti per i tifosi ospiti già diffuse, si rendono note – su segnalazione delle locali autorità di pubblica sicurezza – le seguenti disposizioni sul tragitto che dovranno seguire i sostenitori della Turris per raggiungere il settore dell’impianto loro riservato.

ARRIVO A PALERMO

Tifosi provenienti dall’autostrada A/29 Palermo-Mazara del Vallo: svincolo Tommaso Natale – via Rosario Nicoletti – via dell’Olimpo – via Venere – via Margherita di Savoia – viale Ercole – parco della Favorita – piazzale dei Matrimoni.

Tifosi provenienti dall’autostrada A/19 Palermo-Catania e A/20 Palermo-Messina: rotonda via Oreto – viale Regione Siciliana – svincolo Tommaso Natale – via Rosario Nicoletti – via dell’Olimpo – via Venere – via Margherita di Savoia – viale Ercole – parco della Favorita – piazzale dei Matrimoni.

FASE DI RIPARTENZA

Direzione Trapani (aeroporto): piazzale dei Matrimoni – viale Diana – via Margherita di Savoia – via Venere – via dell’Olimpo – via Rosario Nicoletti – svincolo Tommaso Natale direzione Trapani.

Direzione Messina – Catania ed Agrigento: piazzale dei Matrimoni – viale Diana – parco della Favorita – via Margherita di Savoia – via Venere – via dell’Olimpo – via Rosario Nicoletti – svincolo Tommaso Natale direzione Messina.