Turris – Francavilla 1-0: buona la prima, Giannone regala la vittoria ai corallini

Inizia bene il cammino della Turris in Serie C. I corallini battono 1-0 il Francavilla al Liguori grazie ad un gran gol di Giannone al 27′. Gli uomini di Fabiano tengono in mano le redini del gioco per l’intera gara senza riuscire però a chiuderla, rischiando la beffa nel finale. Tutto sommato un ottimo esordio, tre punti importanti contro una squadra ostica ma forse troppo rinunciataria.

La cronaca

Primo tempo

La prima occasione è di marca corallina con Loreto, che al 3′ prova la conclusione ma blocca il portiere. Al 13 Turris ancora pericolosa con un colpo di testa di Di Nunzio sugli sviluppi di un angolo. I corallini fanno la partita e al 16′ si fanno vedere di nuovo con Esempio, che da buona posizione calcia alto. Al 24′ primo squillo del Francavilla con un cross insidioso di Giannotti che diventa un tiro angolato sul quale Abagnale si supera e devia in angolo. Al 27′ la Turris va in vantaggio approfittando di un errore in uscita della difesa del Francavilla, con Giannone che batte il portiere ospite con un gran tiro. Gli uomini di Fabiano non rischiano nulla e continuano a tenere in mano il pallino del gioco andando vicino al gol ancora con Giannone al 40′, la sua conclusione da fuori viene respinta in bello stile dal portiere pugliese.

Secondo tempo

Pronti via e la Turris va subito vicina al raddoppio con una gran conclusione di Franco da fuori, miracolo del portiere che si rifugia in angolo. Il Francavilla prova a reagire ma i corallini si difendono bene e chiudono ogni varco. Al 63′ ci prova il neo entrato Tascone, para a terra l’estremo difensore pugliese. Al 68′ pericolosissimo il Francavilla con Castorani, che di testa chiama Abagnale alla grande parata. I corallini legittimano il vantaggio e amministrano bene. Al 75′ Turris vicinissima al raddoppio con Pandolfi, che manda di poco fuori approfittando di una disattenzione della difesa ospite. Al 77′ per il Francavilla ci prova Castorani da posizione defilata, palla sull’esterno della rete. In pieno recupero i pugliesi hanno la grande occasione per il pari ma Carella da ottima posizione spara alto. La Turris non riesce a chiudere la gara ma porta a casa tre punti meritati.