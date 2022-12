Turris – Fidelis Andria: 0-0. Continua a non vincere in casa la Turris. Giannone fallisce un rigore

Finisce con un pari a reti bianche il match tra Turris e Fidelis Andria. I corallini, dopo pochi minuti sono andati vicini al vantaggio, ma Giannone spreca il rigore che avrebbe consentito alla Turris di sbloccare il match.

Primo tempo

Al 5′ rigore per la Turris. Gallo calcia da fuori area, ma il difensore colpisce col braccio. L’arbitro fischia il penalty.

Al 6′ Giannone si fa neutralizzare il rigore da Savini. Si resta sul pari.

Al 12′ ci prova Ciotti da fuori area, Perina attento evita il vantaggio ospite e manda in angolo.

Al 14′ clamorosa occasione per la Fidelis Andria. Prima Bolsisus salta tutta la difesa corallina, calcia dall’interno dell’area sul primo palo, ma Perina riesce a toccare quel tanto che basta per spedire il pallone sul palo. Poi Milillo riconquista palla, calcia a giro dal limite dell’area, ma il pallone sfiora il legno.

Al 18′ risponde la Turris con Longo che di testa raccoglie un cross di Contessa, ma il pallone finisce di poco fuori.

Al 24′ ancora Turris pericolosa con Leonetti. Cross di Contessa, la palla attraversa tutta l’area di rigore, ma Leonetti liscia clamorosamente il pallone a pochi passi dalla porta.

Al 40′ Contessa la mette al centro per Longo che calcia di prima, ma il pallone finisce alto.

Secondo tempo

Al 76′ vicinissima al vantaggio l’Andria. Pavone la mette al centro dall’interno dell’area, ma Urso a porta vuota, manda clamorosamente fuori.

Al 90′ Leonetti colpisce la traversa da una punzione dal limite.