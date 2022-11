Acr Messina – Turris: 0-1. I corallini ritrovano la vittoria che mancava da Ottobre

Torna alla vittoria la Turris dopo quasi 2 mesi, lo fa in casa del fanalino di coda, il Messina. È anche la prima vittoria di Di Michele sulla panchina corallina.

Primo tempo senza acuti, da una parte e dall’altra. È però con l’ingresso di Ercolano che la musica cambia, la Turris va più volte vicino al gol e lo trova con Gallo al 15′ dal termine.

Primo tempo

Al 19′ Ardizzone crossa al centro, dagli sviluppi di una punizione dalla mediana, colpisce di testa Frascatore, ma il portiere del Messina blocca senza difficoltà.

Secondo tempo

Al 48′ ottimo spunto del neo entrato Ercolano, che la mette al centro per Leonetti, ma il difensore fa muro sul tiro e manda in angolo.

Al 49′ dagli sviluppi di un corner dalla destra, il pallone arriva a Longo che colpisce, ma il pallone si stampa sul palo.

Al 52′ primo squillo del Messina che con Catania si fa pericoloso, grazie ad un tiro da fuori area, ma il pallone finisce sul fondo.

Al 57′ clamorosa occasione per la Turris.

Ercolano crossa per Longo che salta più in alto di tutti, ma Daga compie un miracolo e manda in angolo.

Al 67′ ancora Ercolano pericoloso. Riceve in area di rigore e da posizione defilata calcia. Pallone di poco fuori.

Al 74′ Messina in 10. Mallamo finisce anzitempo sotto la doccia per doppia ammonizione.

Al 75′ la Turris è in vantaggio. Dagli sviluppi di una punizione di Leonetti, Daga compie ancora un miracolo, pallone all’incrocio, resta sulla linea di porta, e dopo la mischia sulla linea di porta, Gallo è il più lesto a toccarla e metterla in porta.