Turris – Fidelis Andria: 0-0. Di Michele: ‘Quando sono arrivato c’era una squadra molto piatta a livello fisico e mentale’

Ecco le dichiarazioni di mister Di Michele al termine della gara con la Fidelis Andria. Sulla partita di oggi e sul malcontento: “Tutti pensavamo di vincere, ma loro venivano da due vittorie. Hanno giocatori che stanno bene mentalmente e fisicamente. Oggi abbiamo imposto il nostro gioco. I fischi non li prendo in modo positivo, perché oggi abbiamo fatto una bella prestazione. I ragazzi ci mettono anima e cuore, e questo di vede. Due o tre settimane fa avremmo perso. Oggi non ho visto azioni pericolose della Fidelis Andria.”

Sul mercato: “Oggi è immaturo e non giusto parlare di mercato, devo valutare chi è in rosa. Insieme alla società stiamo guardando per migliorare quel piccolo gap a livello numerico”.

Sulla difficoltà di approccio del mister con la squadra: “Quando sono arrivato c’era una squadra molto piatta a livello fisico e mentale. Piano piano abbiamo cercato di introdurre un lavoro fisico e mentale, i ragazzi erano passivi, erano in confusione. Abbiamo lavorato tanto sulla tattica, sui movimenti e anche sulla testa. Questi ragazzi si sono compattati a livello di gruppo. Io li ringrazio. Sono due partite che non perdiamo e non subiamo gol”.

Sui recuperi degli infortunati: “Speriamo di recuperare Finardi e Acquino. Gli altri saranno out sicuramente”.

La partita di oggi è un rammarico: “Oggi se avessimo vinto saremmo stati nei play-off e avremmo recuperato 2 punti su tutti visti i tanti pareggi, ma se avessimo perso, l’Andria si sarebbe avvicinata”.

Infine sulla classifica corta: “Non pesa, ti stimola, appena vinci sei sopra”.