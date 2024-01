Turris – Crotone 0-4. Gli ospiti passeggiano al Liguori

Crolla in casa la Turris contro il Crotone, che senza difficoltà sbanca il Liguori di Torre del Greco.

Pronti via, ospiti in vantaggio, non prima però di aver sfiorato il vantaggio dopo pochi secondi di gioco.

Il Crotone domina in lungo e in largo, e va più volte vicino al raddoppio, fino al 23′, quando Gomez di testa non sbaglia.

Durante la seconda frazione di gioco il copione non cambia e il Crotone prima cala il tris, poi sbaglia un penalty ed infine su errore di Marcone segna anche il quarto gol.

Primo tempo

Al 3′ ci prova Giron da buona posizione, Marconi manda in angolo con una bella parata.

Al 4′ Crotone in vantaggio. Dagli sviluppi di un corner dalla destra, colpisce di testa Loiacono e porta avanti gli ospiti.

Al 10′ vicinissimi gli ospiti al raddoppio gli ospiti ancora con un colpo di testa, stavolta di Gomez, pallone alto.

Al 11′ errore in impostazione di Marcone, Gomez riceve un cross e colpisce ancora di testa. Marcone compie un miracolo.

Al 23′ raddoppia il Crotone con Gomez che riceve da Papini e stavolta di testa non sbaglia.

Al 32′ ancora Crotone pericoloso di testa. Loiacono riceve un cross dalla destra e per poco con una grande incornata non batte ancora l’estremo difensore corallino.

Al 46′ si fa vedere la Turris con Frascatore che calcia dal limite, pallone a lato di parecchio.

Secondo tempo

Al 48′ il Crotone cala il tris con Gomez che tutto solo sul secondo palo insacca su assist di Tumminello.

Al 51′ ospiti ancora pericolosi di testa con Tumminello che manda di poco a lato.

Al 61′ Crotone pericoloso di testa con Papini, salva Marcone.

Al 70′ rigore per il Crotone.

Al 71′ Marcone para il rigore a Tumminello.

Al 76′ vicina al gol la Turris con De Felice che calcia da ottima posizione, Dini però salva tutto con un’ottima parata.

Al 79′ D’Ursi cala il poker dopo un pasticcio di Marcone che sbaglia in uscita e regala al giocatore ospiti la più facile delle reti.