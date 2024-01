Turris – Crotone: 0-4. Le parole di Caneo: “Abbiamo fatto poco in avanti e molto poco dietro.”

Turris – Crotone: 4-0. Le parole di Caneo: “Abbiamo fatto poco in avanti e molto poco dietro.”

Sulla partita: “Quando prendi gol dopo 3 minuti contro queste squadre, la partita è già finita.

Si è lottato poco rispetto a Benevento, anche se si è perso. Da Domenica prossima inizia il nostro campionato. Dobbiamo metterci in condizione di dare di più, a partire da me. Oggi male, non ho visto cattiveria agonistica.”

Sugli innesti: “Ci stiamo muovendo, ma ci vuole tempo per spostare un giocatore da una squadra all’altra. Bisogna aspettare i tempi giusti. In settimana mi aspetto almeno una punta, un centrocampista, un difensore…

Ad inizio anno dovevamo salvarci, oggi dobbiamo salvarci, dobbiamo essere compatti.”

Sulla fragilità difensiva: “Abbiamo provato in settimana la ricerca delle traiettorie su calcio d’angolo, ultimamente stiamo vanificando quelle che erano state le nostre caratteristiche di tempismo di andare sulla palla.”

Sulle poche occasioni avute oggi: “Abbiamo avuto delle mancanze da quel punto di vista, abbiamo fatto poco in avanti e molto poco dietro.”

Sul come si lavora in settimana col mercato aperto: “Incide nella testa di chi deve andar via e di chi deve venire. Se avessimo trovato una squadra a pari livello nostro, forse avremmo fatto punti.”

Quanto si aspetta dal mercato: “Qualche operazione è subordinata a qualche uscita e qualcuna no. Vorrei un centrocampista di interdizione e ricevitore.”