Turris – Colpo in attacco, ufficiale Vano

La FC Turris 1944 è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive di Michele Vano, attaccante classe 1991, che vestirà la maglia corallina nella stagione 2026/2027.

L’arrivo di Vano rappresenta uno dei colpi più significativi del mercato estivo della società, che aggiunge al proprio reparto offensivo un calciatore di assoluto spessore, forte di una lunga esperienza maturata tra Serie B e Serie C. Nato a Roma il 5 ottobre 1991, alto 1,96 metri, Vano è una punta centrale capace di abbinare forza fisica, gioco aereo, personalità e fiuto del gol. Nel corso della sua carriera ha collezionato oltre 200 presenze in Serie C e 17 apparizioni in Serie B, indossando le maglie di Carpi, Mantova, Perugia, Pistoiese, Rimini, Monterosi, Avellino e Casertana, confermandosi negli anni come uno degli attaccanti più affidabili della categoria. Nel suo percorso figurano anche due promozioni conquistate con Perugia e Avellino, testimonianza della sua esperienza in piazze ambiziose e della capacità di contribuire a progetti vincenti. Con il suo ingaggio, la FC Turris 1944 compie un ulteriore passo nella costruzione di una squadra competitiva, affidando il peso dell’attacco a un calciatore che porta in dote qualità tecniche, leadership ed esperienza.

L’approdo di Michele Vano conferma la volontà del club di alzare il livello della rosa e di affrontare il prossimo campionato di Serie D con ambizione, determinazione e la voglia di regalare ai tifosi corallini una stagione da protagonisti.