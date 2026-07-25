Turris – Ufficiale Dicorato in difesa

La FC Turris 1944 è lieta di annunciare l’arrivo del difensore Francesco Dicorato, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027.

Classe 2003, Dicorato è un difensore che si distingue per affidabilità, personalità e duttilità tattica. Il calciatore approda a Torre del Greco dopo un percorso di crescita iniziato nel prestigioso settore giovanile della Roma, dove ha completato tutta la trafila fino alla formazione Primavera. Successivamente ha maturato ulteriori esperienze con il Cosenza, con Arzachena, Real Casalnuovo, Paganese, Vibonese ed Heraclea, consolidando stagione dopo stagione il proprio bagaglio tecnico e umano. Difensore moderno, attento in marcatura e abile nell’impostazione, Francesco arriva alla FC Turris 1944 con entusiasmo e grande determinazione, pronto a mettere le proprie qualità al servizio del progetto corallino. Il suo innesto rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione dell’organico biancorosso, aggiungendo solidità, affidabilità e versatilità al reparto arretrato.

La FC Turris 1944 rivolge a Francesco Dicorato il più caloroso benvenuto nella famiglia corallina, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e sportive con la maglia biancorossa.

Benvenuto Francesco e buon lavoro