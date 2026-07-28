Napoli – Rapina un uomo, fermato 25enne

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi, hanno notato il giovane che, dopo essersi avvicinato ad un uomo seduto ad un tavolo di un esercizio commerciale, lo ha aggredito fisicamente e si è impossessato del suo smartphone, dandosi poi alla fuga.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato, non senza difficoltà, trovandolo in possesso del cellulare appena sottratto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.