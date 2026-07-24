Torre del Greco – Protocollo per la promozione turistica e la valorizzazione del territorio: l’intesa sottoscritta da Comune, consorzio corallo e cammeo torrese e Federalberghi Costa del Vesuvio

Un accordo strategico che punta a rafforzare la promozione turistica della città di Torre del Greco attraverso la collaborazione stabile tra istituzioni, sistema ricettivo e comparto culturale. È il senso del protocollo siglato tra Comune, consorzio corallo e cammeo torrese e Federalberghi Costa del Vesuvio.

L’intesa, firmata dal sindaco Luigi Mennella, dal presidente del Consorzio Corallo e Cammeo Torrese, Vincenzo Aucella, e dalla presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio, Adelaide Palomba, rappresenta un ulteriore tassello del percorso avviato dall’amministrazione comunale per costruire una rete capace di valorizzare le eccellenze del territorio e rendere sempre più attrattiva Torre del Greco: avrà la validità di un anno, con possibilità di rinnovo, e non comporterà costi per le realtà coinvolte.

Fulcro del protocollo è il museo Mac³ (museo d’arte, corallo, cammeo e città), definito “uno dei principali punti di riferimento culturali e identitari della città”. Attraverso l’accordo, il museo entrerà in maniera strutturata nell’offerta destinata ai visitatori che soggiornano nelle strutture ricettive del territorio.

L’intesa prevede, inoltre, l’istituzione di un tavolo permanente di concertazione tra i tre soggetti firmatari, per “programmare, coordinare e monitorare iniziative e politiche di sviluppo turistico, favorendo un confronto costante sulle azioni da mettere in campo per incrementare i flussi di visitatori e prolungarne la permanenza in città”.

In base al protocollo, Federalberghi Costa del Vesuvio promuoverà il museo Mac³ presso le strutture associate, diffondendo materiale informativo, valorizzando le iniziative attraverso i propri canali di comunicazione e inserendo il museo tra le principali attrazioni suggerite agli ospiti; il consorzio corallo e cammeo torrese garantirà un costante supporto nella promozione delle attività museali e degli eventi, oltre a valutare specifiche agevolazioni dedicate ai visitatori provenienti dalle strutture aderenti; il Comune, dal canto suo, assicurerà il coordinamento istituzionale dell’iniziativa, promuovendo il protocollo e favorendo, anche attraverso tavoli tecnici, una programmazione condivisa delle politiche turistiche.

“Con questo protocollo rafforziamo un’alleanza che mette al centro il futuro turistico della città – afferma il sindaco Luigi Mennella – La promozione di Torre del Greco passa dalla capacità di fare sistema, valorizzando le nostre eccellenze culturali, l’artigianato identitario del corallo e del cammeo e il ruolo fondamentale delle strutture ricettive”.

“Il protocollo – aggiunge Adelaide Palomba – rappresenta un esempio concreto di come la valorizzazione turistica del territorio possa nascere solo attraverso una collaborazione stabile e strutturata tra istituzioni e operatori privati. La concertazione tra pubblico e privato è una condizione indispensabile per costruire un’offerta turistica competitiva, capace di mettere in rete le eccellenze del territorio e di generare nuove opportunità di crescita”.

“Crediamo – sottolinea Vincenzo Aucella – che la valorizzazione del territorio debba tradursi in azioni concrete e non restare solo un impegno sulla carta. Per questo motivo abbiamo realizzato mille kit promozionali dedicati al Mac³, che mettiamo a disposizione innanzitutto di Federalberghi affinché possa promuovere il museo attraverso le strutture ricettive aderenti. Allo stesso tempo, vogliamo estendere questa opportunità a tutte le strutture ricettive del territorio”.