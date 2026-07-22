Napoli – Arezzo 1-3, azzurri sconfitti nella prima amichevole stagionale

A Dimaro la prima amichevole azzurra

Prima uscita stagionale per il Napoli in Val di Sole. Gli azzurri affrontano l’Arezzo nel test d’esordio a Dimaro. I toscani passano in avvio con un colpo di testa di Cerri. Al 56′ arriva la seconda rete dell’Arezzo con Gilli che riprende una respinta di Milinkovic Savic. Pochi minuti e il Napoli accorcia. Fallo del portiere aretino Serban su Vergara lanciato a rete. Rigore. Tira Politano, Serban intercetta ma l’azzurro infila il tap in vincente: 2-1. All’80’ gli azzurri sfiorano il pareggio con un palo colpito da Lucca. Nel finale terzo gol per l’Arezzo con Mawuli che fissa il 3-1. Prossima amichevole contro la Carrarese domenica sempre sul campo di Carciato alle ore 18.

Questo il commento di Matteo Politano autore del primo gol stagionale:

“Ci tenevamo a iniziare bene e non ci siamo riusciti, ma comunque abbiamo cominciato a lavorare da pochi giorni e c’è tempo per trovare la migliore forma”

“Siamo sereni e fiduciosi per il prosieguo del ritiro. Continueremo ad allenarci con determinazione e raccoglieremo i frutti”

“Allegri ci tiene molto a conoscere tutti, abbiamo col mister anche un rapporto disteso, ma quando c’è da dare il massimo nelle sedute si lavora sodo. Questo è un gruppo già compatto e competitivo, siamo consapevoli del nostro valore e siamo certi che quest’anno si possa costruire un percorso molto positivo”

NAPOLI (primo tempo): Meret (30′ Milinkovic Savic); Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindstrom; Giovane, Alisson, Hojlund. All. Allegri

NAPOLI (secondo tempo): Milinkovic Savic (61′ Contini), Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Spinazzola; Folorunsho, Lobotka, Vergara; Politano, Rao, Lucca (86′ Pereyra).

AREZZO: Seculin (1’st Serban, 76′ Trombini); M.Martinez (1’st Renzi), Gilli (76′ Cipriani), Illanes (1’st Casarosa), Coccia (1’st Righetti); Manes (1’st Eklu), Ionita (1’st Viviani), Sala (1’st Chierico); Cortesi (1’st Sussi), Cerri (1’st Cianci), Tavernelli (1’st Djamanca). All.Bucchi.

Arbitro: Mazzer di Conegliano

Marcatori: 11′ Cerri, 56′ Gilli, 60′ Politano, 89′ Mawuli