Turris – In difesa il giovane Papasergio

La FC Turris 1944 è lieta di annunciare l’arrivo del difensore Alessio Papasergio, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027. Il calciatore approda a Torre del Greco dalla Sampdoria con la formula del prestito.

Classe 2007, Papasergio è un difensore centrale che abbina struttura fisica, personalità e affidabilità, caratteristiche che ne fanno uno dei profili più interessanti della sua generazione.

Il calciatore arriva alla FC Turris 1944 dopo il percorso di crescita maturato nel settore giovanile della Sampdoria, dove si è affermato con la formazione Primavera, confrontandosi nel Campionato Primavera 1 e consolidando il proprio bagaglio tecnico e umano.

Giovane, determinato e desideroso di continuare il proprio percorso di crescita, Alessio rappresenta un investimento sul presente e sul futuro del progetto corallino. Il trasferimento in prestito testimonia la fiducia riposta nelle sue qualità e offrirà al calciatore l’opportunità di proseguire il proprio percorso di maturazione in una piazza storica e ambiziosa come Torre del Greco.

La FC Turris 1944 rivolge ad Alessio Papasergio il più caloroso benvenuto nella famiglia corallina, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e sportive con la maglia biancorossa.