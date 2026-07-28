San Giorgio a Cremano – Aggredisce gli agenti, arrestato 48enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 48enne, con precedenti di polizia, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, durante i servizi all’uopo predisposti, sono intervenuti in viale Formisano, a San Giorgio a Cremano, per la segnalazione di un soggetto molesto in strada.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno notato l’uomo segnalato che, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenza, aggredendoli fisicamente, finché non è stato bloccato dagli operatori.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.