Napoli – Di Lorenzo: “Napoli è casa mia, vorrei chiudere qui la carriera e vincere altri trofei”

Il capitano azzurro in conferenza stampa

“Napoli è casa mia, voglio vincere ancora altri trofei soprattutto nell’anno del Centenario”. Giovanni Di Lorenzo parla in conferenza stampa a Dimaro.

“Questi primi giorni sono positivi, ci stiamo conoscendo con lo staff tecnico e si lavora tanto. Siamo contenti del nuovo corso, c’è entusiasmo e fiducia. Allegri ha esperienza e grande personalità e siamo contenti di averlo come allenatore. Stiamo lavorando molto con la palla, ma l’intensità è altissima. Allegri ha i suoi metodi e stiamo seguendo le sue direttive. Siamo certi che ci aiuterà tanto, così come noi faremo il massimo per aiutare lui”.

“Ci teniamo nell’anno del Centenario a disputare una bella stagione. Il gruppo è forte e si conosce da anni. Il nostro obiettivo è essere sempre competitivi. Questa è la mia ottava stagione a Napoli, per me questa città è diventata casa mia e mi piacerebbe chiudere qui la carriera con altri successi”

“Il nostro desiderio è quello di migliorare sempre, anche se abbiamo vinto molto negli ultimi anni, c’è ancora la massima motivazione per cercare di conquistare altri trofei. Poi vincere nell’anno del Centenario sarebbe unico e speciale”.

“Allegri da avversario è sempre stato un allenatore che metteva in campo squadre solide ed equilibrate. L’approccio con lui è stato molto positivo, ripeto, e c’è già grande armonia. E’ molto a contatto con noi, gli piace anche scherzare ma quando ci sono le due ore di allenamento si lavora in maniera molto intensa per raggiungere la migliore condizione”

“In questo momento stiamo provando con la difesa a 4, ma sono sicuro che il mister aspetterà di conoscere tutti gli uomini a disposizione per valutare varie alternativa di gioco”

“Siamo già tutti concentrati sulla stagione, vogliamo regalare altri successi ai nostri tifosi. Aver vinto a Napoli ci ha fatto capire quanto sia speciale conquistare traguardi in questa città e vogliamo proseguire su questa strada”

“Sicuramente non possiamo fare proclami ma possiamo certamente dire che ci sarà il massimo impegno per far bene sia in campionato che in Champions. Questo gruppo ha già vissuto grandi gioie e siamo consapevoli che abbiamo ancora tanto da dare per conquistare traguardi prestigiosi. Vincere da capitano mi ha reso molto orgoglioso e vorrei ancora provare la stessa gioia in futuro”.