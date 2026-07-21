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Turris – Rinforzo in attacco, ufficiale Scala

La FC Turris 1944 è lieta di annunciare l’arrivo dell’attaccante Salvatore Scala, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027.

Classe 2002, Scala è un esterno offensivo capace di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato grazie alla sua tecnica, rapidità e duttilità tattica. Ala sinistra di ruolo, può essere impiegato anche sulla corsia opposta o alle spalle della punta, rappresentando una preziosa soluzione per il reparto offensivo. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze tra Serie C e Serie D, vestendo le maglie di Portici, Sorrento e Pompei, consolidando stagione dopo stagione il proprio bagaglio tecnico e dimostrando qualità nell’uno contro uno, capacità di creare superiorità numerica e spirito di sacrificio al servizio della squadra. L’arrivo di Salvatore Scala rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione dell’organico biancorosso, aggiungendo fantasia, imprevedibilità e soluzioni offensive al progetto corallino.

La FC Turris 1944 rivolge a Salvatore il più caloroso benvenuto nella famiglia corallina, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e sportive con la maglia biancorossa.