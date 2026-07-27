Napoli – Evade dai domiciliari, in arresto 40enne

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne per evasione.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi, hanno notato il predetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludete il controllo, ma è stato prontamente raggiunto dagli operatori.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno appurato che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.

Napoli, 27 luglio 2026