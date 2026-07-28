Castellammare di Stabia – Sorpreso a cedere droga, arrestato 36enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Strada panoramica, nella zona di Pozzano, hanno notato un’auto con a bordo un soggetto fermo lungo la strada, come se stesse attendendo l’arrivo di qualcuno.

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di osservazione che ha avuto positivo riscontro poiché, pochi istanti dopo, hanno notato sopraggiungere un altro soggetto che, dopo essersi avvicinato al 36enne, ha ricevuto qualcosa dallo stesso in cambio di denaro.

Pertanto, gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato, sia l’acquirente che, avvedutosi della presenza degli operatori, si è disfatto di due involucri di cocaina, sia l’indagato che è stato trovato in possesso di 60 euro.

Preso atto di quanto riscontrato, i poliziotti, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto altri 2 involucri di marijuana.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.