Turris – Cerignola 2-0, D’Auria porta i corallini agli ottavi di Coppa

Coppa Italia: Turris – Audace Cerignola: 2-0. I Corallini accedono agli ottavi di Coppa Italia Serie C.

Torna a vincere la Turris e lo fa per due reti a zero contro il Cerignola.

Primo tempo equilibrato con occasioni da una parte e dall’altra.

Nella seconda frazione però i corallini scendono in campo molto più decisi e realizzano due reti in pochi minuti, vincendo ed accedendo al prossimo turno.

Primo tempo

Al 7′ il primo squillo del match è del Cerignola. Tascone calcia dai 25 metri, il pallone però, non si abbassa e finisce alto sopra la traversa.

Al 9′ risponde subito la Turris con Rizzo che crossa basso sul secondo palo, trova Guida, ma il numero 9 corallino trova l’opposizione di Trezza che compie una grande parata e manda in angolo.

Al 17′ ancora ospiti pericolosi. Leonetti vede l’inserimento di Sosa, lo premia, ma quest’ultimo non aggancia il pallone e spreca una grande occasione.

Al 21′ prova a rendersi pericoloso D’Auria dal limite dell’area, pallone alto.

Al 24′ ci prova a giro D’Ausilio, ma Fasolino manda in angolo.

Al 29′ ancora D’Auria pericoloso con un tiro a giro, pallone alto.

Secondo tempo

Al 46′ Sosa recupera palla a centrocampo, arriva palla al piede fino al limite dell’area, ma calcia male ed il pallone finisce fuori.

Al 49′ rigore Turris. Pavone viene steso in area di rigore, dopo essere stato servito da Guida con una grande giocata.

Al 50′ Turris in vantaggio con D’Auria che dagli undici metri spiazza Trezza.

Al 55′ ancora un’occasione per la Turris. Recupera palla Guida grazie ad un’ottima pressione in area di rigore, serve D’Auria che salta un difensore, quest’ultimo serve Burgio, che calcia, ma manda fuori.

Al 56′ raddoppio della Turris, ancora con D’Auria. L’esterno corallino pressa ancora in area di rigore, fa suo il pallone e lo sferra sul primo palo, battendo l’estremo difensore ospite.

Al 58′ ancora Turris pericolosa. D’Auria crossa al centro per Pavone che riceve sul secondo palo, ma calcia alto.

Al 60′ si fa vivo il Cerignola. Scatta sul filo del fuorigioco Leonetti, che riceve, ma la sua conclusione è larga.

Al 70′ ci prova Guida dai 20 metri, palla fuori.

Al 81′ ci prova Scaccabarozzi da una punizione defilata, Trezza però è attento e para.

Al 83′ gran numero di Pavone in area di rigore per liberarsi della marcatura, poi calcia, ma il pallone finisce sull’esterno della rete.

Al 85′ recupera palla De Felice al limite dell’area, calcia, ma Trezza manda in angolo.

Al 86′ dagli sviluppi di un corner dalla destra, Cocetta stacca più in alto di tutti, il pallone però finisce a lato.

Al 88′ vicini al gol gli ospiti. Punizione dalla destra, Prati stacca di testa, Fasolino risponde presente.

Nel prossimo turno, la Turris affronterà la vincente del match tra Potenza e Juve Stabia.